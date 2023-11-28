Сегодня в России отмечается День самозанятых

Сегодня, 27 ноября, в России отмечается День самозанятых, тех, кто умеет добиваться своих целей и умеет мечтать.

Этот день стал праздником людей, которые приняли решение работать на себя, заниматься развитием собственного дела. Такой формат ведения бизнеса имеет множество преимуществ и становится всё более популярным.

Статус самозанятого дает возможность работать на себя легально и наравне с предпринимателями пользоваться мерами государственной поддержки.

По статистике, в Исетском районе на 2021 год было 186 самозанятых, а уже на 1 января 2023 года зарегистрировано 768 человек.

Лариса Исакова - мастер маникюра. После сокращения на предыдущей работе по совету мужа прошла курсы по маникюру и педикюру. Поначалу работала дома, а затем решила арендовать помещение и оформить самозанятость.

"Самозанятость – идеальный режим, чтобы совмещать разные виды деятельности и оставаться свободным. А 4–6% – совсем небольшой налог за то, чтобы работать легально и чувствовать себя соответственно", – считает Лариса.

"А тем, кто еще думает заняться чем-то подобным, я хочу пожелать не бояться трудностей на пути, а самое главное – верить в себя!", - призывает она.

Фото Рябковой Ирины