В загсы Тюменской области поступило уже 1,4 тысячи заявлений о регистрации брака в 2024 году

На 2024 год в органы ЗАГС Тюменской области подано более 1400 заявлений о заключении брака, сообщает областной загс, уточняя, что поданное заявление может бить действительным 12 месяцев.
Государственная регистрация заключения брака и выдача заявителю свидетельства производятся по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления о заключении брака. Подать заявление можно лично обратившись в орган ЗАГС либо через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).
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