В загсы Тюменской области поступило уже 1,4 тысячи заявлений о регистрации брака в 2024 году

На 2024 год в органы ЗАГС Тюменской области подано более 1400 заявлений о заключении брака, сообщает областной загс, уточняя, что поданное заявление может бить действительным 12 месяцев.