В загсы Тюменской области поступило уже 1,4 тысячи заявлений о регистрации брака в 2024 году

10:00 24 ноября 2023
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На 2024 год в органы ЗАГС Тюменской области подано более 1400 заявлений о заключении брака, сообщает областной загс, уточняя, что поданное заявление может бить действительным 12 месяцев. 

Государственная регистрация заключения брака и выдача заявителю свидетельства производятся по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления о заключении брака. Подать заявление можно лично обратившись в орган ЗАГС либо через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Теги: ЗАГС , свадьбы
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