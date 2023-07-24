Оборот розничной торговли в Тюменской области за январь-май 2023 года вырос до 210,5 млрд рублей

По итогам января-мая 2023 года оборот розничной торговли в Тюменской области увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 9,4% в сопоставимых ценах и составил 210,5 млрд рублей (по РФ – снижение - на 0,7%), сообщает департамент экономики ТО.

Рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 13,6% в сопоставимых ценах (по России снижение - на 1,2%).

По данным Росстата в сравнении с апрелем 2023 года наблюдается рост оборота розничной торговли на 1,2%, по сравнению с маем предыдущего года рост - на 23,2%.

В структуре оборота розничной торговли большую долю занимают непродовольственные товары – 51,9%, доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – 48,1%.

В расчете на одного жителя за январь-май 2023 года продано товаров на сумму 131,1 тыс. рублей (в среднем по России – 121,7 тыс. рублей). По этому показателю Тюменская область заняла 15 место среди субъектов Российской Федерации.