В Тюмени обсудили межведомственное взаимодействие по охране труда

В преддверии Всемирного дня охраны труда в Тюменской области состоялось заседание областной межведомственной комиссии по охране труда под председательством заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера с участием представителей администраций муниципальных районов и городских округов.

На заседании рассмотрены вопросы о принимаемых мерах по снижению уровня производственного травматизма, реализации пилотного проекта по организации межведомственного взаимодействия в целях предупреждения профессиональных заболеваний, проведении профилактических мероприятий по охране труда в организациях региона, реализации областной и муниципальных программ "Улучшения условий и охраны труда".

Алексей Владимирович обратил особое внимание присутствующих на необходимость организации работы по внедрению системы управления охраной труда в организациях области, проведения оценки профессиональных рисков на рабочих местах, увеличения численности обученных по вопросам охраны труда.

"Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон в решении вопросов безопасности труда на производстве", - отметил Алексей Владимирович.

В число самых травмоопасных отраслей в Тюменской области входят обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение. Основными причинами несчастных случаев на производстве являются нарушение требований безопасности труда и неудовлетворительная организация производства работ.

По итогам заседания комиссии приняты решения, способствующие снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.