Диспетчеры Тюменской авиабазы перешли на круглосуточный режим работы

Региональная диспетчерская служба Тюменской авиабазы перешла на круглосуточный режим работы, специалисты следят за пожарной обстановкой с помощью сети видеокамер, установленных в 21 районе области, сообщает деплеса.
Устройства держат под пристальным наблюдением почти весь лесной фонд Тюменской области.
По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области в регионе пока не зафиксировано ни одного лесного пожара с начала года.
Наиболее высокий класс пожарной опасности на 6 и 7 апреля установлен в Тюменской авиазоне - III класс, в Ишимской и Тобольской авиазонах - II класс пожарной опасности (низкая степень).
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