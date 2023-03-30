Депутаты Госдумы решили разобраться в качестве мёда

Депутаты Госдумы займутся определением понятия "мёд" в законодательстве, законопроект будет внесен в ближайшее время, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Сергея Неверова.

Сейчас 60-70% того, что называется мёдом, им на самом деле не является, отметил он. Главная цель проекта - сделать так, чтобы словом "мёд" не называли все подряд и чтобы за фальсификацию была ответственность, заявил Неверов.