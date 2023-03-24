В Тюмени, Тобольске и Ялуторовске стало светлее

Сибирско-Уральская энергетическая компания (СУЭНКО) в Тюменской области к электроэнергии подключила за январь-февраль новые ЖК, детский сад и другие объекты - общая мощность технологического присоединения составила 3,4 МВт.

В Тюмени к электроэнергии подключили несколько многоквартирных домов в ЖК "Дебют", ЖК "Адмирал" и ЖК "Москва". На подключение домов ГП-7 и ГП-9 в ЖК "Москва" потребовалось почти 1,7 МВт мощности. Появилась электроэнергия в детском саду на 550 мест на Доме Обороны и в паркинге ЖК City Life. Освещение появилось в СНТ "Ягодное" и у новой общественной площадки в Тарманах. Также СУЭНКО на 323 кВт увеличила мощность для нескольких корпусов Областной инфекционной клинической больницы.

В Тобольске засиял микрорайон Ершовка, где осветили улицы. Освещение появилось и на участке магистрали на проспекте Чаркова. Увеличение мощности потребовалось для местного медицинского центра, где теперь можно пройти обследование при помощи МРТ.

В деревне Михайловка Тобольского района СУЭНКО выделила мощность для прачечной дома-интерната для престарелых и инвалидов. А жители поселка Муген Уватского района теперь имеют подключенную к электроэнергии спортплощадку.

В поселке Богандинском минувшей зимой появилось наружное освещение на участке автодороги.

В Ялуторовске благодаря освещению теперь хорошо видно пешеходную зону на улице Анисимовская, а в селе Карабаш Ялуторовского района – улицу Дружбы.

В 2022 году в Тюменской области СУЭНКО подключила новых потребителей на общую мощность 148,3 МВт, отмечают в пресс-службе компании.