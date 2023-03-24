Мишустин пообещал Госдуме рассмотреть вопрос о запрете вейпов

18:00 23 марта 2023
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Премьер Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после отчет правительства перед Госдумой пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов - депутатскую инициативу озвучил спикер Вячеслав Володин. 

"Запрет вейпов — наша общая позиция. Детей надо спасать. Пагубные привычки. Все ходят с этими устройствами. Министр здравоохранения нас поддерживает, но ее голос слаб и ее не слышат в правительстве", - отметил Володин.

"Рассмотрим. Сформируем позицию", - ответил Мишустин.

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