Мишустин пообещал Госдуме рассмотреть вопрос о запрете вейпов

Премьер Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после отчет правительства перед Госдумой пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов - депутатскую инициативу озвучил спикер Вячеслав Володин.

"Запрет вейпов — наша общая позиция. Детей надо спасать. Пагубные привычки. Все ходят с этими устройствами. Министр здравоохранения нас поддерживает, но ее голос слаб и ее не слышат в правительстве", - отметил Володин.

"Рассмотрим. Сформируем позицию", - ответил Мишустин.