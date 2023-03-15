В Тюмени пройдет очередная сельхозярмарка

Около 70 сельхозпроизводителей представят продукцию на ярмарках в Тюмени 18 марта, сообщает информационный центр правительства ТО.

Торговые ряды развернутся по адресам: ул. Севастопольская, 12/3 - с 8:00 до 17:00; Цветной бульвар со стороны ул. Орджоникидзе - с 10:00 до 17:00; парковка на ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей - с 8:00 до 17:00; у ТЦ "Заречный двор" - с 8:00 до 17:00.

На прилавках будут мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мед, яйцо, дикоросы, ремесленные товары местного производства.