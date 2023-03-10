Школу в Березняках построят до конца 2025 года

Новая школа в мкр. Березняковский города Тюмени, о начале строительства которой недавно рассказал губернатор Александр Моор, будет построена до конца 2025 года, сообщает Главное управление строительства.
ГУС ТО опубликовало эскиз здания школы, оно рассчитано на 1101 ученика и будет построено рядом с детсадом, который откроется в этом году.
"Кирпичное здание площадью более 24 тыс. кв. метров будет построено на свайном фундаменте с монолитным ленточным ростверком. Школа будет состоять из трёх блоков. Учебные корпуса объединит административный блок, в котором разместятся обеденный зал на 550 посадочных мест с пищеблоком, 2 спортивных зала, актовый зал на 395 мест, библиотека и классы дополнительных занятий", - говорится в сообщении.
Торги на поиск подрядной организации для строительства школы объявят в марте.
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