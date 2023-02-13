Прием заявок на бесплатное профобучение начался в Тюменской области

В Тюменской области стартовал прием заявок на бесплатное профессиональное обучение более чем по 60 образовательным программ, сообщает информцентр правительства ТО.
Получить новые знания в рамках нацпроекта "Демография" смогут более 1 800 жителей Тюменской области:
граждане в возрасте 50 лет и старше;
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;
неработающие мамы детей дошкольного возраста;
безработные или находящиеся под риском увольнения граждане;
отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно.
Список направлений профессионального обучения можно изучить при заполнении заявки на портале "Работа России", после подачи заявления необходимо пройти профориентирование в Кадровом центре.
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