Лидерами по числу DDoS-атак в 2022 году стали Москва, Урал и ЦФО стали

Более полумиллиона DDoS-атак в прошлом году пришлось на Москву, почти 100 тысяч атак - на Уральский федеральный округ и чуть более 50 тысяч - на Центральный федеральный округ, сообщается в отчете об атаках на онлайн-ресурсы, выявленных и отраженных экспертами "Ростелеком-Солар".

Аналитика включает массовые DDoS-атаки на магистральный канал связи и DDoS уровня приложений, а также веб-атаки на более чем 600 компаний из разных отраслей, включая госвласть, телеком, промышленность, финансы, ритейл.

Резкий скачок DDoS произошел сразу после начала СВО – уже в марте число подобных атак в 8 раз превысило показатели первых двух месяцев года. Пик пришелся на май, что, скорее всего, связано с празднованием Дня Победы. Хактивисты пытались "забить" мусорным трафиком каналы связи ресурсов, имеющих отношение к праздничным и патриотическим мероприятиям. Самая продолжительная DDoS-атака в отчетный период длилась 3 месяца (2 000 часов). Еще год назад рекордными считались атаки длительностью всего в несколько дней. Самая мощная DDoS-атака года достигла 760 Гбит/с, что почти в 2 раза превышает показатель предыдущего года.



При атаках на онлайн-ресурсы злоумышленники также активно использовали веб-атаки. Согласно квартальным отчетам "Ростелеком-Солар", в 1 квартале года почти 80% критических киберинцидентов было связано именно с атаками на веб, а ко 2 кварталу их доля превысила 92%. Всего за 2022 год было зафиксировано 21,5 млн веб-атак с высокой степенью критичности. Большая их часть (30%) была направлена на сайты органов власти и госкомпаний, еще четверть – на финансовый сектор. Также хакеры пытались взламывать сайты образовательных учреждений, ИТ-компаний, организаций культуры и спорта.

Чаще всего использовался DDoS уровня приложений – более сложная атака, нагружающая не канал связи, а сервер, где обслуживается приложение. Также злоумышленники использовали внедрение SQL-кода, межсайтовый скриптинг, уязвимости обхода пути и включения локальных файлов. Такие атаки позволяют сделать сайт недоступным для пользователей, полностью скомпрометировать приложение и все его данные, менять контент сайта и реализовывать дефейс.

Руководитель направления Anti-DDoS и WAF компании "Ростелеком-Солар" Николай Рыжов: