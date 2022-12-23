Прокуратура требует, чтобы арендатор очистил от мусора берег озера в Тюмени

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в рамках осуществления надзорной деятельности выявила факт загрязнения отходами производства и потребления земельного участка в районе озера Алебашево.



Земельный участок, на котором складированы отходы малоценной древесины, бой железобетонных изделий принадлежит на праве аренды юридическому лицу, которое в июле 2021 года привлечено к административной ответственности за нарушение требований законодательства при обращении с отходами.

В это же время департамент недропользования и экологии Тюменской области выдал организации предписание с требованием очистить территорию от отходов в срок до июля 2022 года.

Требования не были выполнены, в связи с чем межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании арендатора произвести очистку земельного участка от мусора.

Суд удовлетворил требования и возложил на организацию обязанность произвести очистку земельного участка в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.