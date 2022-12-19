Росстат посчитал, как за год подрожали "Оливье" и "Сельдь под шубой"

Росстат рассчитал стоимость традиционных новогодних салатов – "Оливье" и "Сельдь под шубой". За год – с ноября 2021 по ноябрь 2022 – стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления этих салатов, выросла в среднем по стране на 8,53% для "Оливье" и на 5,52% для "Сельди под шубой". Инфляция по итогам ноября составила 11,98%.

В "Оливье" больше прочих подорожали зеленый горошек и маринованные огурцы – +17,94% за год. майонез +14,41%, вареная колбаса + 7,83%. Подешевели куриные яйца и овощи. В наибольшей степени, на 33,26%, картофель.

На удорожание салата "Сельдь под шубой" повлияли сельдь (за год она подорожала на 18,39% и майонез - +14,31%. Куриные яйца и овощи – подешевели.