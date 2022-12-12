Тюменские лесники за год выявили 136 незаконных рубок леса

За 2022 год должностными лицами лесной охраны в целях выявления и пресечения нарушений лесного законодательства в числе пресечения фактов незаконных рубок лесных насаждений проведено более 6300 систематических патрулирований.

По результатам выездов выявлено 136 фактов незаконных рубок лесных насаждений. Территориальными органами УМВД России по Тюменской области возбуждено более 80 уголовных дел, привлечено к административной ответственности 6 лиц.

С лицами, причинившими ущерб лесным насаждениям, ведётся судебно-претензионная работа.