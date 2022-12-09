Тюменская область вошла в топ-10 "Зеленого рейтинга"

11:02 09 декабря 2022
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Итоги рейтинга регионов по эффективности в сфере обращения с отходами подвела заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко.

Регион отмечен как один из лидеров по эффективности в сфере обращения с отходами. Помимо Тюменской области, в топ-10 "Зелёного рейтинга" вошли Московская область и Москва, Нижегородская область, Чувашская Республика, Тюменская область, Тамбовская область, Тульская область, Саратовская область, Мурманская область, Челябинская область.

Вице-премьер рассказала, что к текущему моменту в России построено 192 объекта по обращению с отходами. А в этом году еще запущены дополнительные меры поддержки в формате государственно-частного партнерства.

Виктория Абрамченко поблагодарила регионы, которые взяли курс на осознанное потребление и внедрение эко-привычек.

Теги: ТЭО , экология
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