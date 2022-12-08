Медикам с 1 января начнут выдавать специальные ежемесячные надбавки

Работники здравоохранения с 1 января 2023 года будут получать специальные ежемесячные надбавки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Решение о надбавках президент РФ принял по предложению правительства, на эти цели в следующем году предусмотрено 152,4 млрд рублей.

🔺Врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тыс. рублей, врачи первичного звена - 14,5 тыс. рублей, врачи скорой медицинской помощи – 11,5 тыс. рублей.

🔺Средний медперсонал центральных районных и районных больниц - 8 тыс. рублей, их коллеги в поликлиниках, ФАПах, врачебных амбулаториях – 6,5 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры скорой помощи – 7 тыс. рублей и младший медперсонал центральных районных больниц первичного звена – 4 тыс. рублей.

🔺Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, будут получать доплату 4,5 тыс. рублей.

"Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тыс. врачей, 725 тыс. среднего медицинского персонала и более 65 тыс. младшего медицинского персонала", – отметила вице-премьер Татьяна Голикова.