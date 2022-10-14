Тюменцы решили проконтролировать цены товары для мобилизованных

Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии" с 14 октября проводит мониторинг цен на товары для мобилизованных.

На контроль решено взять цены на военную экипировку и обмундирование для мобилизованных солдат. В числе товаров спальные мешки, амуниция, термобелье, туристические товары и другие. В случае выявления нарушений молодогвардейцы передадут все данные в Федеральную антимонопольную службу.

Любой желающий может присоединиться к мониторингу или сообщить о нарушении по номеру телефона: +7 (3452) 79-87-43 или в личных сообщения группы ВКонтакте Молодая Гвардия | Тюмень.

Координатор "Молодой Гвардии" по УрФО Владимир Сбитнев: