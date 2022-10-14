Тюменцы решили проконтролировать цены товары для мобилизованных

Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии" с 14 октября проводит мониторинг цен на товары для мобилизованных.
На контроль решено взять цены на военную экипировку и обмундирование для мобилизованных солдат. В числе товаров спальные мешки, амуниция, термобелье, туристические товары и другие. В случае выявления нарушений молодогвардейцы передадут все данные в Федеральную антимонопольную службу.
Любой желающий может присоединиться к мониторингу или сообщить о нарушении по номеру телефона: +7 (3452) 79-87-43 или в личных сообщения группы ВКонтакте Молодая Гвардия | Тюмень.
Координатор "Молодой Гвардии" по УрФО Владимир Сбитнев:
Магазинам с военной экипировкой запрещено необоснованно завышать цены. Наша общая задача не допускать такого и реагировать на нарушения быстро и жестко. В период мобилизации, пока наши военные защищают границы России, рвутся в бой ради мирного неба и справедливости, необоснованное поднятие цен — недостойное поведение военторгов. При выявлении нарушений спекулянты ответят по всей строгости закона.
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