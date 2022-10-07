Более 40 процентов налогов в федеральный бюджет поступило от регионов УрФО

Уральский федеральный округ занимает первое место по поступлениям налогов в федеральный бюджет.

В январе-августе 2022 года регионами УрФО перечислено свыше 5,3 трлн рублей, это составило 44% от налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.

"В текущих условиях приоритетом для нас является дальнейший поиск принципиально новых точек социально-экономического развития регионов Урала и Западной Сибири" - отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

По итогам восьми месяцев индекс промышленного производства в УрФО составил 100,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Зафиксированы положительная динамика индекса добычи полезных ископаемых - 102,2% к январю-августу 2021 года, в первую очередь за счет добывающей промышленности Югры.

Оборот общественного питания составил 117% к аналогичному периоду прошлого года.

Объёмы строительства жилья составляют 129,2% к аналогичному периоду прошлого года. Введено свыше пяти миллионов кв.м жилья

Зафиксировано снижение по индексу обрабатывающих производств - на 1,4% к уровню января-августа 2021 года. На 4,4% сократился оборот розничной торговли. При этом в целом по стране снижение этого показателя составило 4,9%, сообщают в пресс-службе полпреда.