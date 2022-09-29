Мобилизованным, добровольцам и контрактникам дадут кредитные каникулы

Право на кредитные каникулы имеют занятные в СВО военнослужащие - те, кто призван в рамках частичной мобилизации, добровольцы, контрактники и другие категории, сообщает пресс-служба ЕР.

Льготным периодом станет весь срок мобилизации и дополнительно 30 дней после него, а также период лечения в больницах, госпиталях и других медицинских учреждениях травм, увечий и заболеваний, полученных в ходе службы.

Решение о предоставлении кредитных каникул военнослужащему или членам его семьи должно быть принято в течение 10 дней со дня поступления заявления.

Также закон предусматривает прекращение кредитных обязательств военнослужащего при признании его инвалидом I группы в результате увечий и травм, полученных в ходе выполнения боевых задач.