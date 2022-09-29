Мобилизованным, добровольцам и контрактникам дадут кредитные каникулы

Право на кредитные каникулы имеют занятные в СВО военнослужащие - те, кто призван в рамках частичной мобилизации, добровольцы, контрактники и другие категории, сообщает пресс-служба ЕР.
Льготным периодом станет весь срок мобилизации и дополнительно 30 дней после него, а также период лечения в больницах, госпиталях и других медицинских учреждениях травм, увечий и заболеваний, полученных в ходе службы.
Решение о предоставлении кредитных каникул военнослужащему или членам его семьи должно быть принято в течение 10 дней со дня поступления заявления.
Также закон предусматривает прекращение кредитных обязательств военнослужащего при признании его инвалидом I группы в результате увечий и травм, полученных в ходе выполнения боевых задач.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru