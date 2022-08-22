Минтруда проведет конкурс лучших практик трудоустройства молодежи

Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи в сентябре стартует в РФ, организатором проекта выступает Министерство труда и социальной защиты.

Участниками конкурса могут быть как федеральные, и региональные органы власти и местного самоуправления, образовательные заведения, государственные корпорации, так и коммерческие и некоммерческие учреждения, а также другие организации и лица, заинтересованные в трудоустройстве молодежи.

Главное условие для подачи заявки – иметь реализованные примеры трудоустройства молодежи на территории России.

"Для каждой категории участников в конкурсе предусмотрены индивидуальные номинации, в числе которых лучшие практики по привлечению молодежи в наукоемкие и высокотехнологичные сферы, трудоустройство детей-сирот, практики сохранения молодежного кадрового потенциала региона, сопровождения от образовательной организации до рабочего места и другие. Важно, что всем конкурсантам, которые могут принимать участие в инициативе как в команде, так и индивидуально, предоставлены равные условия. Эксперты оценят заявки по уровням: отдельно проанализируют практики организаций, крупных корпораций, муниципальных, региональных и федеральных уровней. Борьба будет честной и справедливой, а победителей и призеров определят в каждой из перечисленных групп", – отметил глава Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов.

Цель инициативы – выявить и распространить в стране лучшие практики молодежного трудоустройства.

Критериями оценки станут уникальность и новизна идеи, соответствие интересам целевой аудитории, практические результаты реализации идеи и возможность ее тиражирования, соответствие реальным потребностям экономики, популяризация в публичном пространстве и др.

Для координации конкурса будет создан организационный комитет, а оценивать поданные заявки и определять победителей и призеров будет экспертный совет.

"Для современных выпускников профессиональная самореализация имеет особое значение. Очень важно помочь им создать лучшее представление о будущей профессии, найти работу, получить первые практические навыки. Конкурс лучших практик трудоустройства проводится в этом году впервые. Участники смогут не только обменяться уже накопленным опытом, но и найти новые эффективные решения по трудоустройству молодых специалистов, с тем чтобы впоследствии тиражировать их во всех регионах", – прокомментировала замглавы Минтруда России Елена Мухтиярова.

Конкурс пройдет в несколько этапов. С 12 сентября по 11 октября – подача заявки. Оценка практик экспертным советом – с 17 по 30 октября. 8 декабря будет организован очный финал, где участники публично презентуют свои идеи и ответят на вопросы экспертов. Торжественное награждение победителей и призеров в очном формате состоится на следующий день.

Ознакомиться с положением, датами проведения конкурса и деталями заполнения заявки на участие можно на сайте Минтруда.