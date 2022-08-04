Тюменский Технопарк запускает Университет трансформаций

Тюменский Технопарк запускает масштабный образовательный проект "Университет Трансформаций", это новая, современная модель обучения, развития и профессиональной переподготовки кадров компаний региона.
Университет Трансформации использует практико-ориентированный подход на базе инновационной образовательной инфраструктуры, что дает возможность предприятиям усиливать свою конкурентность на российском и зарубежном рынке в условия существующей экономической "турбулентности".
Тимбилдинг, игропрактика — мощные инструменты образовательного контента и сплочения коллективов, используемые экспертами Университета Трансформаций.
За прошедший месяц Университет Трансформаций провел пилотные мастер-классы по теории поколений сотрудников для представителей муниципальных образований Тюменской области, HR-сообществ Тюмени, представителей малого и среднего бизнеса. Уже сейчас заключаются первые договоры на обучение и развитие команд региона.
С августа по октябрь желающие могут бесплатно посещать программы Университета в образовательном кампусе - большой шатер расположился на парапете Технопарка, расписание занятий здесь.
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