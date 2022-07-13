Российские компании через курганский пост таможни завезли 163 единицы спецтехники из Китая

Фото Тюменской таможни

с начала марта в регион деятельности Курганского таможенного поста Тюменской таможни поступило 163 единицы спецтехники и общественного транспорта, это рекордное количество спецтехники, поступившее по процедуре таможенного транзита в Курган за последние 8 лет отмечают в пресс-службе Тюменской таможни

Из Китая в адрес российских предпринимателей прибыли 56 кранов, 30 погрузчиков, 50 самосвалов и 27 автобусов. Сумма таможенных платежей составила 304 млн рублей.

"Участники ВЭД отмечают удобство географического расположения Курганской области для ввоза товаров из Восточной Азии и отсутствие дополнительных издержек по хранению товаров. Декларации подаются с применением технологии "удаленного выпуска" и регистрируются в Центральной акцизной таможне. Срок выпуска ввозимой техники, с момента завершения процедуры таможенного транзита, не более 4 часов, а некоторая часть товаров выпускается в свободное обращение в течение нескольких минут автоматически", - комментирует начальник Курганского таможенного поста Тюменской таможни Михаил Сергеев.

Специальная техника китайского производства будет использоваться не только в Курганской области, но и в других регионах России.