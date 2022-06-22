Южные аэропорты РФ не откроют до конца июня

Режим временного ограничения полетов в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста продлен до 30 июня 2022 года 03:45 по московскому времени.

Перевозка пассажиров осуществляется по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, сообщает Росавиация.