Южные аэропорты РФ не откроют до конца июня

11:05 22 июня 2022
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Режим временного ограничения полетов в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста продлен до 30 июня 2022 года 03:45 по московскому времени.

Перевозка пассажиров осуществляется по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации  работают штатно, сообщает Росавиация.

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