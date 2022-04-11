Моор: Тюменская область продолжит работу над повышением качества и доступности медпомощи

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области утверждена до 2025 года, ее реализация идет в штатном режиме, запланированное на 2022 год будет выполнено в полном объеме, заявил глава региона Александр Моор после посещения новой поликлиники в Ялуторовске.

"В 2021 году все мероприятия в рамках программы выполнены в полном объёме. Что касается планов на 2022-й, то в этом году мы закончим строительство поликлиники в Каскаре Тюменского района, должно быть построено 9 модульных объектов - ФАПы и амбулатории в разных муниципалитетах, 7 зданий мы отремонтируем и приобретём 39 санитарных автомобилей", - сообщил журналистам Александр Моор.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения направлена в первую очередь на муниципалитеты и населённые пункты с населением менее 50 тысяч человек. Главная задача этой программы - повысить доступность и качество медпомощи в малых населенных пунктов, подчеркнул губернатор.

Александр Моор также сообщил, что на сегодня в региональной медицине нет особых проблем с кадрами. "В системе здравоохранения региона работает более 20 тысяч врачей и специалистов среднего медперсонала. В целом укомплектованность врачами составляет 95%, среднего медперсонала превышает 97%", - рассказал губернатор, отметив, что по муниципалитетам ситуация разнится.

Самая главным методом пополнения штата медучреждении области являются целевой набор и обучение: по этим двум программам сегодня учатся 730 студентов почти 100 ординаторов. Для привлечения медиков в села реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". За 10 лет таким образом на работу в села переехали 680 враче и более 230 специалистов среднего звена.