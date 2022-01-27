Тюменская область лидирует среди регионов Урала по заготовке семян для восстановления лесов

Федеральное агентство лесного хозяйства опубликовало предварительные итоги заготовки семян лесных растений в 2021 году. В Уральском федеральном округе в этом направлении лидирует Тюменская область, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

Мероприятия по формированию запаса семян лесных растений в Тюменской области осуществляются ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" и арендаторами лесных участков в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

"В 2021 году объем заготовленных и закупленных семян составил 2170 кг: 1840 кг семян сосны обыкновенной, в том числе 20 кг с улучшенными наследственными свойствами, и 330 кг ели сибирской. Все семена получили удостоверения и сертификаты, которые свидетельствуют о достижении необходимых посевных качеств семян – высоких показателей энергии прорастания и всхожести", - сообщили в деплеса.

Заготовка семян лесных растений является одним из самых важных и трудоемких в лесном хозяйстве процессов. Она необходима для ежегодного и бесперебойного обеспечения лесовосстановления и лесоразведения.