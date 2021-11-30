Соцпредприниматели Тюмени материально и психологически поддержат мам особенных детей и одиноких женщин

В Школе социального предпринимательства состоялся очередной выпуск, участники которого ведущими для себя направлениями выбрали работу с мамами и детьми из социально незащищенных категорий населения.

Проект пошива белых рубашек Rubashki.ru в феврале 2022 года запустит Ирина Щелгачева, в нем мамы особенных детей смогут работать и получать доходы без отрыва от ребенка.

Проект психологической помощи для мам-одиночек, разведенных и бывших заключенных рассчитала Елена Кузина. В своей работе она планирует использовать animal-терапию, библиотерапию и иные методы.

Графическую мастерскую для взрослых с ментальной инвалидностью планирует открыть Наталья Гордеюк. Особые мастера будут под присмотром тьютеров делать сувениры.

Группу продленного дня в Винзилях в январе 2022 года запустит Валерия Кармацких. В поселке остро чувствуется нехватка этого направления работы с детьми. Для реализации проекта Валерия трудоустроит двух педагогов, а в следующем учебном году такие же группы могут появиться в Каскаре, Боровском и Червишево.

Над проектом "Путешествие в мир искусства 5+" работала Елена Луговая, автор программы "Мировая художественная культура для малышаток". Сейчас Елена работает по этому направлению на базе школы "Этюд", но в ближайшем будущем планирует производство видеокурса для детей и их родителей.

Организатором Школы социального предпринимательства является Центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства и Регионального центра "Семья". Обучение разработано по программе Фонда региональных и социальных программ "Наше будущее". Задать вопросы по обучению можно по телефону +7 3452 499944, доб. 242. Участие в проекте бесплатное.