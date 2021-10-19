Россельхознадзор рекомендовал Тюменской области усилить защиту птицеводческих хозяйств

Представители Россельхознадзора активно участвуют в обсуждении ситуации на Боровской птицефабрике, где выявлена вспышка птичьего гриппа, и выработке мер по недопущению распространения особо опасных заболеваний животных в Тюменской области.

Так, 18 октября советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев принял участие в очередном совещании по вопросам профилактики гриппа птиц и АЧС на производственных объектах региона. В ведомстве сообщили, что по итогам встречи губернатору Тюменской области Александру Моору направлены официальные письма с рекомендациями по предотвращению дальнейшего движения вирусов заболеваний. Ведомство в том числе попросило обеспечить усиление биологической защиты крупных птицеводческих хозяйств промышленного типа.

На сайте Россельхознадзора также отмечается, что Боровская птицефабрика ранее неоднократно нарушала ветеринарное законодательство и за последние два года была оштрафована за это на 2 млн рублей, в сентябре 2021 года подчеркивалось, что "допускаемые организацией нарушения могут стать причиной заноса гриппа птиц на птицеводческие предприятия Тюменской области".

Как сообщалось ранее, карантин в связи со вспышкой птичьего гриппа на Боровской птицефабрике введен постановлением губернатора Тюменской области 13 октября. Сейчас все необходимые силы и средства задействованы на ликвидации эпизоотического очага и недопущения распространения инфекции. Ситуация на контроле у министерства сельского хозяйства РФ и правительства Тюменской области.