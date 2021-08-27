В Тюмени набирают волонтеров для переписи населения

Городской штаб Всероссийской переписи населения формирует команду волонтеров, ими могут стать тюменцы страше 16 лет, сообщают в ТГМЦ.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Регистрация добровольцев продлится до 15 сентября на платформе dobro.ru. Время помощи составит не более четырех часов в день.

В задачи волонтера входит:

- оказание консультационной помощи на выездных переписных участках, работающих на территории предприятий и организаций;

- консультирование граждан по общим вопросам переписи, о возможности принять участие в переписи на переписном участке или на рабочих станциях МФЦ;

- сопровождение граждан к выделенным местам в МФЦ для заполнения переписных листов в электронной форме на портале государственных услуг.

Все волонтеры будут обеспечены экипировкой, средствами индивидуальной защиты, пройдут персональное обучение. Самые активные добровольцы будут отмечены ведомственными наградами Росстата, обещают в ТГМЦ.