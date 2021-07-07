Тюменские власти решили убрать с улиц города незаконных торговцев

Череда рейдов на прошлой неделе прошла по местам незаконной торговли в Тюмени.

По итогам проверок сотрудники департамента потребительского рынка составили 27 протоколов о торговле вне специально отведённых для этих целей мест.

В пяти рейдах с участием полиции помимо указанного нарушения выявлено ведение предпринимательской деятельности без госуегистрации или без специального разрешения, лицензии. У нарушителей изъято и утилизировано 1 640 кг овощей и фруктов, сообщается на портале "Тюмень - наш дом".