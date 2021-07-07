Тюменские власти решили убрать с улиц города незаконных торговцев

09:38 07 июля 2021
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Череда рейдов на прошлой неделе прошла по местам незаконной торговли в Тюмени.

По итогам проверок сотрудники департамента потребительского рынка составили 27 протоколов о торговле вне специально отведённых для этих целей мест.

В пяти рейдах с участием полиции помимо указанного нарушения выявлено ведение предпринимательской деятельности без госуегистрации или без специального разрешения, лицензии. У нарушителей изъято и утилизировано 1 640 кг овощей и фруктов, сообщается на портале "Тюмень - наш дом".

Теги: благоустройство , незаконное предпринимательство , торговля , штрафы
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