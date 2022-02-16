Тюменские власти продолжают борьбу с незаконной торговлей на улицах

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В 2021 году по фактам незаконной уличной торговли в Тюмени было составлено 950 протоколов и выписано штрафов на 3,4 млн рублей, 50% от этой суммы взыскано - средства поступили в городской бюджет. О результатах работы по устранению стихийной торговли на улицах Тюмени в 2021 году на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы депутатам сообщила директор департамента потребительского рынка администрации города Тюмени Елена Ерёмина.

Представитель администрации города отметила, что в 2021 году в ходе рейдов по незаконным точкам уличной торговли у нелегальных продавцов изъято более 20,5 тонны продовольственной продукции, составлено 168 протоколов об административной ответственности. У городского департамента потребительского рынка налажено взаимодействие в этом вопросе с полицией и с представителями Роспотребнадзора, Федеральной службой судебных приставов.

По словам Ерёминой, правила торговли нарушают пенсионеры, с ними проводится большая разъяснительная работа, специально оборудуются места для торговли излишками с дач и огородов. Вторая категория - те, для кого незаконная торговля сомнительного качества товарами является постоянным способом заработка, в отношении них, в основном, и составляются протоколы. В целом, количество нарушителей снизилось в минувшем году.

При обсуждении вопроса депутат Юрий Коновалов предложил ужесточить меры ответственности для уличных продавцов, так как пока им проще заплатить штраф и продолжать торговлю, чем арендовать место. Иван Попов в очередной раз обратил внимание на проблему несанкционированной торговли ритуальными товарами возле Медгорода. Дмитрий Елагин предложил объединиться с депутатами облдумы в борьбе с уличными торговцами.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Иван Романчук, комментируя итоги рассмотрения вопроса, подчеркнул, что администрация города достаточно эффективно борется с незаконной уличной торговлей, и даже делится опытом с городами из других регионов.

"Наш опыт заимствуют другие регионы. У нас очень качественно поставлен этот процесс. Есть определённые трудности, но они в основном обусловлены законодательными ограничениями, которые не позволяют более эффективно осуществить эту работу. Администрация города приняла решение и собрала рабочую группу, вошедшие в ее состав депутаты Тюменской областной и Государственной думы формируют предложения о внесении изменений в действующие нормальные акты Российской Федерации, того чтобы сделать эту работу более эффективной и продуктивной", - сообщил Иван Романчук.

Тема пресечения несанкционированной уличной торговли в Тюмени остается под пристальным вниманием постоянной комиссии гордумы.