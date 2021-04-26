На Worldskills Russia в Тюмени соревновались лучшие визажисты среди юниоров

Продолжаются отборочные соревнования для участия в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы". Участники от Тюменской области закончили свои выступления почти во всех компетенциях, в которых были представлены.

Накануне были подведены итоги в компетенции "Визаж и стилистика. Юниоры", в которой соревнуются самые молодые мастера. За звание победителей этой весной боролись пять юных профессионалов до 16 лет. В течение трех дней участницы демонстрировали свое мастерство, создавая креативные образы моделям в рамках каждого из модулей.

Первое место разделили между собой представительницы Москвы и Санкт-Петербурга Алина Иноземцева и Валерия Кедярова. Почетное третье место заняла Мария Губарева из Новосибирской области.

Участники отборочного этапа, показавшие лучшие результаты, встретятся на финальных соревнованиях чемпионата WorldSkills Russia, которые пройдут в Уфе с 21 по 25 июля в привычном очном формате. Итоги по еще девяти компетенциям помимо "Визаж и стилистика. Юниоры" будут подведены в рамках отборочных соревнований. Так, на этом этапе определят победителей и призеров в компетенциях: "Звукорежиссура" (основной состав и юниоры), "Кузовной ремонт", "Плотницкое дело" (юниоры), "Промышленная автоматика" (основной состав и юниоры), "Туризм", "Управление локомотивом", "Эксплуатация судов водного транспорта". Также, минуя отборочный этап, в yацфинал уже прошли тюменские участники в компетенциях "Лечебная деятельность (фельдшер)" и "Сантехника и отопление. Юниоры".

Тюменскую область в этом году представляют более 60 конкурсантов. На домашней площадке ребят еще ждут соревнования по "Эстетической косметологии", которые пройдут в среду, 28 апреля.

Всего в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia в этом году принимают участие около 5 000 конкурсантов со всей страны. Состязания проходят в 31 регионе по 137 компетенциям.