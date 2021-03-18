Более трехсот тюменцев воспользовались правом досудебного оспаривания кадастровой стоимости

По итогам 2020 года комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Тюменской области было рассмотрено 308 заявлений в отношении 459 объектов недвижимости. Из всех рассмотренных заявлений 65,9% решений вынесено в пользу заявителей.

Специалисты напоминают, что причиной для обращения в комиссию может быть недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, либо уточнение кадастровой стоимости с использованием рыночной оценки.

С 2021 года комиссией не осуществляется рассмотрение споров об определении кадастровой стоимости земельных участков, в отношении которых в Тюменской области в 2020 году проведена государственная кадастровая оценка. Это земли промышленности и иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда и водного фонда.

Пересмотреть кадастровую стоимость таких участков возможно посредством обращения в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, созданную при департаменте имущественных отношений Тюменской области, либо в суд.

В комиссию для рассмотрения необходимо представить следующие документы:

- выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащую сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;

- копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости;

- документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованные при определении его кадастровой стоимости,

в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений;

- отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.

Срок рассмотрения заявления о пересмотре кадастровой стоимости – 1 месяц с даты поступления в Комиссию соответствующего заявления.