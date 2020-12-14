Тюменцам рассказали об изменениях при оформлении больничного

С 14 декабря 2020 года вступил в силу новый порядок, который включает порядок формирования больничных в форме электронных документов.

Специалисты Тюменского отделения Фонда социального страхования РФ отмечают, что в случае с оформлением электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) говорить, что что-то изменилось, не совсем правильно, скорее на бумагу перенесли правила, которые были выработаны на практике и применялись с 2017 года, когда ввели электронную форму больничного.

Для граждан новый порядок упрощает процедуру оформления. При формировании ЭЛН не будет заполняться строка "место работы", а при работе у нескольких работодателей будет формироваться один ЭЛН. Также не нужно будет отмечать вид занятости, то есть основное место работы либо совместительство. С этим было связано очень много ошибок, так место работы указывалось со слов, и очень часто либо сам гражданин неверно называл работодателя, либо неправильно заполнял медицинский работник . Граждане, занятые у нескольких работодателей, часто путали и несли больничный не тому работодателю.

Это нововведение снизит нагрузку и на медицинские организации, так как граждане меньше будут обращаться за переоформлением больничных на дубликаты. Но эти изменения касаются только ЭЛН, в бумажном все эти сведения продолжают вносится также, как и раньше. Остальные нововведения в большей степени касаются медицинских организаций, и для граждан ничего не меняют, в том числе не влияют на порядок оплаты.

При наличии ошибок в заполнении больничного либо в связи с его порчей или утерей (до момента выплаты на его основании пособия), а также в случаях изменения причины нетрудоспособности по решению врачебной комиссии, взамен ранее выданного больничного оформляется дубликат. В старом порядке не было уточнения, что дубликат можно получить только в случае если больничный не оплачен. Новый Порядок этот пробел заполнил.

Есть некоторые изменения, касающиеся выдачи больничных при уходе за больным членом семьи. Так, при уходе за двумя и более больными детьми будет выдаваться один ЭЛН, при этом в него будут вноситься по каждому заболевшему члену семьи периоды осуществления ухода за ним и сведения о нем. Кроме того, при осуществлении ухода за больным членом семьи в случае совместного нахождения с ним в стационаре, больничные будут выдаваться в день выписки из стационара.

По действующим правилам больничный по каждому случаю заболевания ребенка от 7 до 15 лет выдается на срок до 15 дней. Новые правила снимают ограничения по срокам. Тем не менее пособие по нетрудоспособности назначается за ограниченное число дней ухода за ребенком указанного возраста: не более 15 календарных дней по каждому случаю лечения ребенка и не свыше 45 календарных дней в году. Это закреплено в Федеральном законе 255-ФЗ. Какие-либо поправки в эту норму пока не внесены.

Число календарных дней, на которые выдается больничный при уходе за заболевшим членом семьи старше 15 лет, увеличится. Ранее больничный по каждому случаю заболевания при амбулаторном лечении оформлялся на срок до 3 дней, а по решению врачебной комиссии - на срок не более 7 дней. По новым правилам, даже без заключения врачебной комиссии, больничный можно будет выдавать на срок до 7 календарных дней по каждому случаю заболевания при амбулаторном лечении.

При нахождении одного члена семьи в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (то есть когда ему не положен больничный) другой член семьи вправе получить листок нетрудоспособности в случае заболевания другого ребенка и необходимости ухода за ним. Ранее такой случай не оговаривался.

По новому порядку подробно прописаны сроки, условия и продолжительность выдачи больничных женщинам по беременности и родам. Также указано, что женщинам, которые не получили листок нетрудоспособности по беременности и родам для предоставления им декретного отпуска, до родов за его получением могут обратиться в женскую консультацию, а при наступлении родов листок нетрудоспособности им будет оформляться родильным домом. Новые положения Порядка предусматривают порядок выдачи больничных по беременности и родам в расширенном перечне случаев, например,

- в случаях рождения живого ребенка при сроке беременности менее 22 недель, если новорожденный пережил первые 6 полных суток (168 часов);

- при многоплодных родах, наступивших в период от 22 до 28 недель беременности, медицинская организация, где произошли роды, выдает листок нетрудоспособности сроком на 194 календарных дня.