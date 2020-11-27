Более 3 млн дней проболели тюменцы с января по сентябрь

За девять месяцев в регионе выдано более 425 тысячи больничных листов - на 25 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. В электронном виде листки нетрудоспособности оформлены в 300 тысяч случаев - в два раза больше, чем в 2019-м.

Если посчитать все дни, которые проболели жители области, то получится 3 038 092 дней. Средний размер дневного пособия составил 1 004,81 рублей. Всего же за три квартала было выплачено пособий временной нетрудоспособности на сумму более 3-х миллиардов рублей, что на 42,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в областном отделении Фонда социального страхования.

В чем преимущества электронного листка нетрудоспособности?

Больничный лист - документ, имеющий юридическую силу, который не просто подтверждает временную нетрудоспособность и позволяет не ходить на работу, но и служит основанием для назначения и выплаты пособия. В настоящее время существует две формы больничного: бумажная и электронная.

Бумажный лист представляет собой бланк строгой отчетности и требует особого к себе отношения (получение, хранение и пр.)

Электронная форма предполагает наличие электронной подписи медицинской организации, работодателя и ФСС. Все данные хранятся в системе Фонда соцстрахования. При этом Фонд гарантирует полную защиту информации, в том числе и персональных данных работника.

Для получения больничного нужны определенные условия, которые должны быть зафиксированы в медицинской документации.

Больничный - это результат проведенной экспертизы временной нетрудоспособности, которая проводится уполномоченным медицинским работником очно и результат этой экспертизы фиксируется в медицинской карте пациента и при подтверждении факта временной нетрудоспособности служит основанием для выдачи этого больничного.

Важно, что работодатель не имеет информации о диагнозе работника, т.е. причина нетрудоспособности (заболевание, травма, карантин, беременность и т.д.) закодирована.