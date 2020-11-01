В Тобольске готовится к открытию модернизированный кадровый центр "Работа России"

Модернизация центра занятости Тобольска и Тобольского района продолжается. Капитальный ремонт помещения кадрового центра "Работа России" проводится с учетом единых требований и современных тенденций, со ссылкой на администрацию Тобольска сообщает "Тюменская линия".

Одним из ключевых моментов модернизации является изменение принципа оказания услуг, который должен стать проактивным и направленным на решение проблемы, с которой обратился гражданин или работодатель в службу занятости.

На базе кадрового центра будут реализованы жизненные ситуации — содействие гражданам в рамках социального контракта и организация самозанятости граждан с применением особого налогового режима.Специалисты кадрового центра повысили квалификацию, а также изучили принципы и инструменты "Бережливого производства" на базе "Фабрики процессов" в Тюмени.Все изменения внедрены с учетом рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".