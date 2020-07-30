Тюменцы выступят в полуфинале WorldSkills Russia

Полуфинал чемпионата WorldSkills Russia пройдет с 1 по 20 августа по 27 компетенциям в дистанционно-очном формате. Представители Тюменской области примут участие в 15 компетенциях, среди которых веб-дизайн и разработка, ветеринария, дошкольное воспитание, парикмахерское искусство, предпринимательство, поварское дело и другие.

Особенность этого года заключается в том, что команда экспертов в режиме реального времени будет следить за ходом соревнований и проводить оценку выполненных конкурсных заданий по компетенции в центре управления соревнованиями. Площадка центра в свою очередь организуется на территории региона соорганизатора. Участники выполнят задания под наблюдением установленных веб-камер на домашних площадках, которыми послужат региональные образовательные организации. Тюменская область выступает соорганизатором соревнований в компетенции "Медицинский и социальный уход".

После завершения соревнований определится квота участников, которые пройдут в Финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2020, который состоится в сентябре и также пройдет дистанционно.