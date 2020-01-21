Тюменская Торгово-промышленная палата займется популяризацией семейного бизнеса

Форум семейного предпринимательства пройдет в Тюменской области в 2020 году. Инициатором проекта по развитию и популяризации семейного предпринимательства выступила Торгово-промышленная палата региона.

"В нашем регионе много ярких примеров, когда родители открывают дело, а дети грамотно его продолжают, либо, когда в развитии бизнеса участвуют многие члены семьи и эти совместные усилия неизменно ведут к успеху. Об этих практиках нужно публично рассказывать, проводить обучающие сессии для семей, готовых открыть и развивать дело, а также поощрять эти инициативы", - прокомментировал проект заместитель губернатора Андрей Пантелеев в ходе пресс-конференции с участием СМИ и бизнес-сообщества.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин напомнил, что летом 2019 года во время встречи президента России Владимира Путина и президента ТПП РФ Сергея Катырина звучала идея узаконить семейное предпринимательство, и она получила положительный отклик главы государства.

"Семейное предпринимательство как явление имеет огромное распространение. Важно уделить внимание этому аспекту, тем более сейчас в России наблюдается четкая тенденция на поддержу семьи, рождаемости, семейных ценностей. Чем больше в нашем регионе будет семейных ферм, семейных швейных мастерских, семейных салонов красоты и тому подобного, тем больше будет разнообразия товаров, услуг для потребителей и источника дохода для самих семей", - подчеркнул Эдуард Абдуллин.