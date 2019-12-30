В Тюмени за год расселили 93 многоквартирных дома

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В 2018 году Тюмень приступила к расселению многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Также идет выполнение региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019 – 2025 годы. Программа разделена на шесть этапов. В настоящее время реализуются мероприятия этапа 2019 года, расселено 93 многоквартирных дома - это 1 152 человека, 586 жилых помещений.

"Реализация программы находится на личном контроле, главная задача администрации города – сделать так, чтобы в результате проделанной совместно с правительством области работы жители Тюмени реально ощутили положительные изменения", – подчеркнул глава города Руслан Кухарук, участвуя в телепрограмме "Откровенно".

Национальные проекты создают серьёзный задел на будущее развитие Тюмени, уверен глава города Руслан Кухарук. В рамках программы "Откровенно" он рассказал, как организованы работы по переселению жителей из ветхих домов.

Отметим, что переселение жителей из ветхих домов полностью соответствуют целям и задачам нацпроекта "Жилье и городская среда".