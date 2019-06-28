Тюменская ярмарка готовится к переменам

Постепенное увеличение числа выставок в планах на ближайшее будущее у акционерного общества "Тюменская ярмарка". В числе гостей представители более 70 регионов страны.

"Мы собираемся быть активнее в новых для себя сегментах, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - Это связано как с тематикой, так и с формой проведения мероприятий, к традиционным выставкам добавляются семинары. Один из последних был посвящён проблемам очистки сточных вод. Да и в повседневной деятельности происходят перемены. В частности, добавляются парки развлечений, чего у нас давно не было".

Основой работы Тюменской ярмарки остаётся проведение крупных областных мероприятий, таких как "Золотая осень", Энергофорум, Worldskills - эти события тесно связаны именно с выставочным залом, отмечает руководитель.

"На сегодня "Тюменская ярмарка" остаётся крупнейшим в области экспозиционным помещением с площадью 4 тысячи квадратных метров. Безусловно, с течением времени требования к подобным объектам меняются: по освещению, по стендам. У нас тоже будут перемены, которые в скором будущем оценят посетители", - уверен Михаил Брудков.