Тюмень снова в лидерах по инвестиционному климату

В 2018 году Тюменская область в Национальном рейтинге инвестклимата среди субъектов РФ заняла первое место, в 2019-м, пропустив вперед Москву и Татарстан заняла третью строчку. Нужно ли отставание от Москвы на один балл расценивать как снижение темпов?

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает работу региональных властей по повышению инвестиционной привлекательности по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого бизнеса. Он отражает позицию бизнесменов-инвесторов, поскольку готовится под руководством деловых ассоциаций страны. В подготовке рейтинга 2019 года вместе с экспертами участвовали 400 тыс. представителей предпринимательского сообщества.

Губернатор Тюменской области считает, что удержаться в тройке сильнейших, остаться инвестиционным лидером в Уральском федеральном округе – это замечательно. "Здоровая конкуренция между регионами в деле улучшения инвестклимата способствует взаимному обмену лучшими практиками. Развитие региональных команд, которые занимаются привлечением инвесторов и улучшением инвестиционного климата, идет очень динамично", – отметил Александр Моор.

В сборнике региональных управленческих практик за 2018 год по повышению инвестиционной привлекательности Тюменская область в числе получивших высокую оценку качества регионального законодательства, создающего механизмы защиты и поддержки инвесторов. В нашей области эффективно действуют каналы прямой связи инвесторов и власти, а также меры господдержки инвестпроектов. Выделяются качеством и тюменские объекты инвестиционной инфраструктуры. Доля малого бизнеса в стоимости государственных и муниципальных контрактов в Тюменской области тоже один из самых высоких, сообщается на сайте правительства.

"Наше третье место в Национальном рейтинге – почти что первое, настолько мала разница в показателях между победителями. В масштабах страны мы остаемся лидерами. Тюменские бизнесмены очень этому рады", – заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

По словам правозащитника, в регионе за последние пять лет появилось 50 крупных предприятий, объемы инвестиций и индекс промышленного производства увеличились более чем в три раза. В Тюменской области действуют эффективные механизмы господдержки бизнеса, административное давление на предпринимателей значительно снизилось, как и сократилось количество проверок, хотя работать еще есть над чем.