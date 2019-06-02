Тюменская ярмарка будет укреплять международные связи

Фото: Тюменская ярмарка в Вконтакте

Тюменская ярмарка планирует в ближайшее время укрепить международные связи и расширить сотрудничество с регионами России. Это – одна из приоритетных задач организации, сообщил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

"В настоящее время мы в большей мере были ориентированы на страны ближнего зарубежья, а также Китай и Южную Корею. Сохранить и развить эти контакты, а также их приумножить за счёт европейских предпринимателей - наша первостепенная задача", - прокомментировал он.

По словам Михаила Брудкова, Тюменская область является одной из самых привлекательных в стране с точки зрения инвестиций и продаж, поэтому решение задач Тюменской ярмарки усилит регион в этом направлении.

Отметим, что в разное время участниками Тюменской ярмарки становились представители более 70 регионов России, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Уже прорабатываем вопрос организации всероссийской ярмарки франшиз для бизнеса. Это достаточно интересная и востребованная тема, ведь в интернете уже существует огромное число франшиз, на любой вкус. Но без живого общения сделать правильный выбор не так просто. Поэтому мероприятие может стать уникальным на территории Тюменской области", - добавил Михаил Брудков.