Тюменская агрофирма "КРиММ" повышает производительность труда

160 тыс. тонн овощей и сельхозкультур собрано в 2018 году на полях тюменской агрофирмы "КРиММ". Продукция уходит в торговые сети, на экспорт, а также отправляется на переработку.

Как сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Рязанов, аграрии собирают урожаи картофеля, пшеницы, капусты, моркови, других сельскохозяйственных культур. В этом году удалось сделать скачок в развитии экспорта продукции. Так, удалось наладить деловые отношения с Узбекистаном, отгрузили первую партию картофеля в Азербайджан.

Еще одна из задач агрофирмы – повышение производительности труда. Для этого на предприятии закупили выравниватель полей, а также сканер, который в онлайн режиме определяет плодородие почвы, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Чтобы интенсивно развиваться, нужны новые подходы к ведению хозяйства. Благодаря этому, мы достигли в этом году хороших результатов. Останавливаться на достигнутом не собираемся – еще есть к чему стремиться", - прокомментировал Геннадий Рязанов.