IKEA откроет в Тюмени дизайн-студию

Фото из открытых интернет-источников

IKEA в октябре откроет в Тюмени магазин нового формата. Вместо большого магазина в нашем городе заработает дизайн-студия в ТРЦ "Сити Молл". Об этом сообщает 72.ру со ссылкой на собственный источник.

В магазине можно будет посмотреть несколько интерьеров, а также сделать заказ по каталогу.

Компания уже начала поиск 12 сотрудников, до старта они пройдут корпоративное обучение.

Первую дизайн-студию IKEA открыла в июне этого года на площади в 300 кв. м в московском ТЦ "Авиапарк". Как тогда заявлял заместитель генерального директора IKEA в России Герхард Моритц, в случае положительного опыта компания может открыть в нашей стране еще 5-7 таких магазинов небольшого формата, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Всего в России 14 торговых центров этой шведской компании.