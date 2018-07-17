IKEA откроет в Тюмени дизайн-студию

IKEA в октябре откроет в Тюмени магазин нового формата. Вместо большого магазина в нашем городе заработает дизайн-студия в ТРЦ "Сити Молл". Об этом сообщает 72.ру со ссылкой на собственный источник.
В магазине можно будет посмотреть несколько интерьеров, а также сделать заказ по каталогу.
Компания уже начала поиск 12 сотрудников, до старта они пройдут корпоративное обучение.
Первую дизайн-студию IKEA открыла в июне этого года на площади в 300 кв. м в московском ТЦ "Авиапарк". Как тогда заявлял заместитель генерального директора IKEA в России Герхард Моритц, в случае положительного опыта компания может открыть в нашей стране еще 5-7 таких магазинов небольшого формата, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Всего в России 14 торговых центров этой шведской компании.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru