Тюменские промышленники ведут переговоры с китайскими коллегами о совместных проектах

Ведущие предприятия Китая узнали больше информации о перспективах бизнес-партнерства с Тюменской областью благодаря организованной в Тюмени Российско-китайской деловой сессии. Они выразили готовность наладить тесные связи с тюменскими компаниями. Об этом сообщила президент совета директоров группы дружеского взаимодействия в лесопромышленности города Суйфэньхэ (КНР) Чэнь Сианчжоу.

"Тюменская область в последнее время сделала много шагов для налаживания сотрудничества с Китаем. И они увенчались успехом. Китайские компании сегодня заинтересованы в инвестировании в тюменские заводы по производству нефтегазового оборудования. Стороны начинают переговоры", - подчеркнула Чэнь Сианчжоу.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин со своей стороны отметил, что бизнес Тюменской области оперативно отреагировал на предложения предприятий КНР. "Уверен, что это не последняя организованная в Тюмени Российско-китайская деловая сессия. Мы получили хорошую обратную связь от китайских партнёров и желание приехать в Тюмень, чтобы обсудить все темы взаимовыгодного партнерства", - сообщил он.

Отметим, Российско-китайская деловая сессия в Тюмени являлась региональным продолжением V Российско-Китайского ЭКСПО, который в этом году проводился г. Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 года. От Китайской Народной Республики в Тюмень прибыла представительная делегация, включающая представителей Посольства КНР в Москве и Китайской палаты международной торговли, а также более 30 китайских компаний различных отраслей промышленности.

Поддержка бизнеса Тюменской области осуществляется в рамках проекта "Экспортный марафон", который реализуют Союз "Торгово-промышленная палата Тюменской области" совместно с Центром поддержки экспорта. Главная задача проекта – увеличение объема несырьевого экспорта региона и рост числа экспортеров.

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области