Тюменские эксперты предлагают подкреплять криптовалюту полезными ископаемыми

Для привлечения инвестиций в добычу полезных ископаемых можно использовать технологии блокчейна. Об этом на отраслевом форуме заявил начальник управления недропользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Антон Климович.

Один из примеров – создание первой в мире песчаной криптовалюты Sand Coin. Электронные деньги бизнесмены из Москвы обеспечили реальными кубометрами песка. Благодаря такому подходу предпринимателям удалось за короткие сроки привлечь серьезный объем инвестиций со всего мира. По мнению Антона Климовича, есть шансы стать первыми в криптовалюте по торфу и сапропелю, пишет ИА "Тюменская линия".

Эксперт также напомнил, что в феврале 2018 года представитель Минэкономразвития РФ сообщил о рассматриваемых вариантах поставки сельхозпродукции, в том числе удобрений, на территорию Сирии. "Сапропель и торф высокого качества из Тюмени тоже могут поставляться на этот рынок. Нужно обратить внимание на эти направления, просчитать экономику и логистику, сырья у нас хватает", - подытожил он.