Тюменскую фирму обяжут возместить миллионный ущерб за незаконное пользование недрами

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию о нарушении ООО "ТМН-Недра" законодательства при добыче недр.

В 2018 году ООО "ТМН-Недра" незаконно добывало песок в Нижнетавдинском районе. Областной департамент недропользования оштрафовал компанию на 800 тыс. рублей по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии). Размер ущерба окружающей среде составил более 1 млн рублей.

"Природоохранная прокуратура обратилась в Калининский районный суд Тюмени с иском о возложении на организацию обязанности разработать проект, провести рекультивацию земель и возместить причиненный ущерб. Иск удовлетворен судом в полном объеме", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.