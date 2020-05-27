Тюменскую фирму обяжут возместить миллионный ущерб за незаконное пользование недрами

17:38 26 мая 2020
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Фото: pixabay.com

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура проверила информацию о нарушении ООО "ТМН-Недра" законодательства при добыче недр.

В 2018 году ООО "ТМН-Недра" незаконно добывало песок в Нижнетавдинском районе. Областной департамент недропользования оштрафовал компанию на 800 тыс. рублей по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии). Размер ущерба окружающей среде составил более 1 млн рублей.

"Природоохранная прокуратура обратилась в Калининский районный суд Тюмени с иском о возложении на организацию обязанности разработать проект, провести рекультивацию земель  и возместить причиненный ущерб. Иск удовлетворен судом в полном объеме", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: нарушения , недропользование , штрафы
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