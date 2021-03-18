Тюменцы могут сообщить о нарушениях в сфере недропользования на горячую линию

Завтра, 19 марта, в Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуре будет работать горячая линия для приема сообщений о нарушениях в сфере недропользования.

О фактах нарушений прав граждан и юридических лиц в сфере недропользования можно сообщить по телефону 8 (3452) 58-22-43 с 9.00 до 16.45.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области ,вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований — приняты необходимые меры реагирования.