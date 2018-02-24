В Тюменской области предусмотрены субсидии для социально ориентированных НКО

Субсидии в размере 60 млн рублей будет выделено из бюджета Тюменской области в 2018 году для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. СО НКО будут получать поддержку в рамках конкурсов.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, люди, которые уже осуществляют свою деятельность или планируют создать организацию, могут рассчитывать на государственную поддержку в виде финансовой, имущественной, информационной и консультативно-методической помощи. В прошлом году состоялось 20 конкурсов, по итогам которых некоммерческие организации получили субсидии на общую сумму более 23 млн рублей.

Также для подобных организаций проводят образовательные мероприятия: мастер-классы, семинары, тренинги, формируются межрегиональные дискуссионные площадки. В 2018 году работа в этом направлении продолжится. Основную информацию о региональной поддержке СО НКО можно узнать на официальном портале правительства региона.

О необходимости более тесного взаимодействия властей с СО НКО заявлял губернатора Тюменской области Владимир Якушев. По его мнению, формат работы в последние годы уже существенно поменялся. "Изменилась нормативно-правовая база, ведется работа по передаче социальных услуг. Многие некоммерческие организации, обладая знаниями и опытом в своей сфере, могут стать экспертами с точки зрения передачи опыта оказания социальных услуг. Созданные в регионе ресурсные центры помогают им повысить свою компетенцию в экономических и юридических вопросах, чтобы разораться в вопросах нормативно-правовой базы, законодательства, работы с бюджетными средствами и грантами", - отметил глава региона.