В Тюменской области предусмотрены субсидии для социально ориентированных НКО

11:32 24 февраля 2018
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kroosp.ru
| Фото: kroosp.ru

Субсидии в размере 60 млн рублей будет выделено из бюджета Тюменской области в 2018 году для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. СО НКО будут получать поддержку в рамках конкурсов.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, люди, которые уже осуществляют свою деятельность или планируют создать организацию, могут рассчитывать на государственную поддержку в виде финансовой, имущественной, информационной и консультативно-методической помощи. В прошлом году состоялось 20 конкурсов, по итогам которых некоммерческие организации получили субсидии на общую сумму более 23 млн рублей.

Также для подобных организаций проводят образовательные мероприятия: мастер-классы, семинары, тренинги, формируются межрегиональные дискуссионные площадки. В 2018 году работа в этом направлении продолжится. Основную информацию о региональной поддержке СО НКО можно узнать на официальном портале правительства региона.  

О необходимости более тесного взаимодействия властей с СО НКО заявлял губернатора Тюменской области Владимир Якушев. По его мнению, формат работы в последние годы уже существенно поменялся. "Изменилась нормативно-правовая база, ведется работа по передаче социальных услуг. Многие некоммерческие организации, обладая знаниями и опытом в своей сфере, могут стать экспертами с точки зрения передачи опыта оказания социальных услуг. Созданные в регионе ресурсные центры помогают им повысить свою компетенцию в экономических и юридических вопросах, чтобы разораться в вопросах нормативно-правовой базы, законодательства, работы с бюджетными средствами и грантами", - отметил глава региона.

Теги: Владимир Якушев , соцподдержка , субсидии
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