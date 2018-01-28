Сельские районы Тюменской области обеспечат питьевой водой

В Тюменской области на мероприятия по обеспечению сельских районов Тюменской области питьевой водой направят 74 млн рублей из регионального бюджета. Работа будет осуществляться в рамках программы по развитию ЖКХ, которая рассчитана до 2020 года.

Как рассказал заместитель директора областного департамента ЖКХ Алексей Майер, в 2018 году продолжится возведение начатых объектов. Так, в с. Большое Сорокино завершится строительство второй очереди станции водоочистки. За счет средств местных бюджетов вторую очередь водоочистных сооружения построят в Голышманово. Водопровод появится и в Тюменском районе на участке от п. Винзили до с. Богандинское. Завершится разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода в Тюменском и Тобольском районах, пишет ИА "Тюменская линия".

Также в селах с населением свыше 350 человек установят 55 павильонов подготовки питьевой воды, что позволит обеспечить чистой питьевой водой 26,5 тыс. человек. На эти цели из бюджета области выделено 300 млн рублей.

Отметим, в рамках данной программы в 2017 году за счет бюджетных средств в 17 селах Исетского района отремонтированы 38 скважин, в Тюменском районе в четырех селах установили блочные станции водоочистки, а в пяти деревнях Тобольского района и в 12 селах Ишимского района появились павильоны подготовки питьевой воды для разлива в тару потребителя.